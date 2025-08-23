Si avvicina il compleanno di Andrea Camilleri che cadrà il prossimo 6 settembre e in occasione dei 100 anni che avrebbe avuto, si moltiplicano le iniziative in tutta Italia. Il Fondo Andrea Camilleri, presieduto da sua figlia Andreina, e il Comitato Nazionale Camilleri 100, presieduto da Felice Laudadio, hanno messo in cantiere svariate iniziative che si svolgeranno in settembre e ottobre, con il sostegno di Siae, main sponsor, e Rai, main media partner.

Sabato 6 settembre alle ore 21 la Casa del Cinema di Roma presenterà nel suo teatro all’aperto Ettore Scola l’ormai leggendario, ultimo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Camilleri, Conversazione su Tiresia, andato in scena unicamente al Teatro Greco di Siracusa l’11 giugno 2018, a cura di Valentina Alferj per la regia teatrale di Roberto Andò e la regia televisiva di Stefano Vicario con musiche dal vivo composte ed eseguite dal flautista Roberto Fabbriciani. Prima della proiezione dello spettacolo, ripreso in alta definizione dalla Palomar di Carlo Degli Esposti, verrà presentato in anteprima assoluta un backstage realizzato durante le prove che sarà introdotto da Andò, Degli Esposti e Fabbriciani.

A Taormina, Venerdì 5 e sabato 6, la Fondazione Taormina Arte Sicilia organizzerà due grandi serate dedicate a Camilleri, promosse dalla Regione Siciliana, curate da Gianna Fratta e Felice Laudadio e collocate nel magnifico scenario del Teatro Antico.