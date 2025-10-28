Manca poco all’atteso concerto degli Ancestral a Palermo. La band, originaria di Castelvetrano, considerata un gruppo storico nel panorama metal siciliano, si esibirà nel capoluogo il prossimo 1° novembre. L’evento rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del genere. Ad annunciare l’evento VOV Eventi, agenzia di management e promozione a supporto della scena heavy metal italiana.

Gli Ancestral sono attualmente impegnati nella finalizzazione del loro terzo album in studio e approfitteranno dell’occasione per presentare al pubblico, in anteprima, tre brani inediti. Il live, che si preannuncia come una vera e propria esplosione di energia, si terrà presso il Mind House, in via San Lorenzo n. 273/A – Palermo..