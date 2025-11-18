«Trasparenza e dialogo», ma anche «civismo», ossia guardare alla lista civica «senza rinnegare la propria identità politica e culturale». È quello che affermano i componenti del circolo politico-culturale “Noi per Campobello” intitolato a Giorgio Almirante, che ha sede in via Garibaldi, 90 a Campobello di Mazara (dove ha sede anche la segreteria politica dell’onorevole Giuseppe Bica). Nato due anni fa il circolo vuole diventare un punto di riferimento per un «laboratorio di idee». Buoni propositi perché, almeno sulle proposte, il circolo – spiegano i componenti – ha come obiettivo principale quello di «mettersi al servizio del cittadino con un progetto improntato sulla trasparenza e sul dialogo al fine di restituire ai cittadini dignità che finora, visto il distacco tra società e politica, sono stati completamente abbandonati anche dalle amministrazioni locali».

Il circolo punta a «un percorso innovativo che esuli dalla semplice apparenza» e che guarda a «mettere insieme potenzialità e risorse umane che in questo paese sicuramente non mancano». In prospettiva delle prossime comunali il circolo politico-culturale guarda alle liste civiche dove all’interno «ognuno avrà la sua identità», con progetti che mirano a offrire «un reale sostegno ai minori ai giovani e alle famiglie, con particolare attenzione ai soggetti affetti da disabilità o altre patologie invalidanti, favorire e sostenere aziende e attività artigianali e commerciali presenti sul territorio e incentivane altre, promuovere e valorizzare Tre Fontane e Torretta Granitola».