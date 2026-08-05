Il vice comandante della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, Amleto Piccinno, 46 anni, dopo 9 anni di servizio in città lascia l’incarico per assumere il comando della Capitaneria di porto di Pozzallo. Originario di Maglie, in provincia di Lecce, Piccinno è stato in servizio presso le Capitanerie di Trapani, Otranto e Mazara del Vallo. In quest’ultima, dopo essere stato capo sezione Vts e capo servizio operativo, ha assunto il comando in seconda. Al suo posto ora subentra Valeria Gargano, 36 anni, pugliese e attualmente capo servizio operativo. «Sono stati anni di intenso lavoro ma anche di relazioni umane straordinarie – ha detto Amleto Piccinno – un’esperienza formativa per la carriera che difficilmente si può dimenticare». Il Comandante Stefano Luciani ha augurato «buon vento» sia a Piccinno che alla Gargano.