Prevenzione, informazione, conoscenza e sensibilizzazione per la malattia di Alzheimer. A promuovere “In piazza per la salute del cervello” è il dipartimento di salute mentale dell’Asp Trapani che lunedì 21 settembre (giorno in cui ricorre la Giornata mondiale), in piazza Aldo Bassi di Trapani, dalle 9 alle 13, ha organizzato un punto informazioni. L’occasione sarà utile a tutti per il riconoscimento precoce dei disturbi cognitivi, offrendo l’opportunità di aumentare la consapevolezza sulla demenza e promuovere, allo stesso tempo, una cultura della prevenzione e della salute cerebrale. Le più recenti indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla Brain Health sottolineano l’importanza di intervenire sui principali fattori di rischio modificabili del declino cognitivo e di integrare la prevenzione nei percorsi sanitari. Il modello della Brain Health promuove una visione della salute cerebrale lungo tutto il corso della vita, attraverso attenzione a attività fisica, alimentazione, fattori cardiovascolari e metabolici, sonno, udito, attività cognitiva e partecipazione sociale.

Attraverso un breve colloquio si potranno conoscere i principali ambiti della salute cerebrale e saranno ricercati eventuali segnali di cambiamento della memoria, difficoltà nelle attività quotidiane, modificazioni comportamentali, perdita di autonomia o cambiamenti segnalati dai familiari, con funzione esclusivamente orientativa e non diagnostica.