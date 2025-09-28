Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 9.00, il Sistema delle Piazze ospiterà la seconda edizione dell’event promosso dal comune di Castelvetrano e denominato “Alunni in piazza: la magia del nuovo anno scolastico”, un momento di festa e condivisione per dare il benvenuto al nuovo anno scolastico 2025/2026.

Saranno presenti gli alunni, gli insegnanti e le dirigenti scolastiche degli istituti comprensivi Lombardo Radice – Pappalardo e Di Matteo, insieme all’Istituto Superiore Ferrigno – Accardi – Titone. L’evento è stato voluto dall’Amministrazione comunale e coordinato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Rosalia Ventimiglia, nell’ambito delle iniziative che ogni anno l’Amministrazione propone in collaborazione con il mondo della scuola, progettate dall’esperta del Sindaco prof.ssa Vitalba Ingrassia. Un’occasione per vivere insieme la gioia dell’inizio di un nuovo cammino di crescita.