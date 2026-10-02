Il Sistema delle Piazze di Castelvetrano si è riempito di studenti per “Alunni in Piazza – La magia del nuovo anno scolastico”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per celebrare l’avvio del nuovo anno scolastico e creare un momento di incontro tra giovani, scuole e istituzioni.

Alla manifestazione hanno preso parte le rappresentanze degli Istituti Comprensivi “G. Di Matteo” e “Lombardo Radice Pappalardo” e degli Istituti di Istruzione Superiore “Cipolla, Pantaleo, Gentile” e “Ferrigno, Accardi, Titone”. Ad accogliere i ragazzi è stato il sindaco Giovanni Lentini, che ha rivolto loro un saluto soffermandosi sull’importanza del rapporto tra il mondo della scuola e le istituzioni e sulla necessità di favorire una partecipazione sempre maggiore delle nuove generazioni alla vita della comunità.

La mattinata ha offerto anche un’occasione particolare agli studenti che già sperimentano direttamente il mondo dell’informazione attraverso i propri giornali scolastici. I ragazzi del Liceo Classico “Giovanni Pantaleo”, impegnati nella redazione de “La Voce del Pantaleo”, e quelli del Liceo Scientifico “Michele Cipolla”, con “L’Algoritmo del Cipolla”, hanno infatti intervistato il primo cittadino. Le due interviste saranno successivamente pubblicate sui giornali e sui blog online realizzati dagli studenti. Un modo per trasformare l’iniziativa anche in un’esperienza concreta di confronto, dando ai giovani la possibilità di porre direttamente le proprie domande al sindaco e raccontare attraverso i loro strumenti di comunicazione il rapporto tra scuola e città. L’organizzazione della manifestazione ha visto impegnati l’assessore alla Pubblica Istruzione Rosalia Ventimiglia e la professoressa Vitalba Ingrassia, consulente del sindaco per i rapporti con le scuole e responsabile del raccordo con gli istituti partecipanti.

«È stata una mattinata importante, perché abbiamo voluto mettere al centro i nostri studenti e il loro rapporto con la città – ha dichiarato Lentini –. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa e, soprattutto, i ragazzi per l’entusiasmo con cui hanno partecipato». “Alunni in Piazza” ha rappresentato così un momento simbolico per accompagnare l’inizio dell’anno scolastico, portando per una mattina la scuola fuori dalle aule e gli studenti nel cuore di Castelvetrano.