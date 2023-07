L’Istituto “Lombardo-Radice-Pappalardo” di Castelvetrano ha ricevuto dal Centro di formazione “Trinity College of London”, di cui è sede di certificazione, il riconoscimento “Digital Transformation Award” per l’anno accademico 2022/23, per il suo eccezionale impegno nel processo verso la rigenerazione e la trasformazione digitale e la sostenibilità ambientale.