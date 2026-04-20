Stanno circolando email fraudolente che invitano a rinnovare la tessera sanitaria o aggiornare i dati del Fascicolo sanitario elettronico tramite link non ufficiali. Il Ministero della Salute avvisa i cittadini che non si tratta di comunicazioni ufficiali. Si tratta di tentativi di phishing per sottrarre dati personali e sensibili, anche bancari. Quindi bisogna prestare molta attenzione. I siti indicati nelle email sono falsi, ma sono costruiti per sembrare istituzionali. La tessera sanitaria e il Fascicolo sanitario elettronico sono sempre gratuiti. Cosa fare, dunque? Non cliccare sui link, non inserire dati personali, eliminare subito il messaggio. Si possono reperire informazioni utili solamente dai canali ufficiali del Ministero della salute.