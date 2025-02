Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi, 9 febbraio 2025. Sono previste precipitazioni sparse e diffuse anche a carattere di rovescio e temporali.

Il sindaco Giovanni Lentini con un post sui social invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e di evitare di sostare nei locali interrati e seminterrati e comunque poste al di sotto del livello stradale, evitare ove possibile di transitare nelle zone di Piazza Amendola (stazione), Via Armando Diaz, Via Partanna, Via Trapani, Via Sapegno angolo Via Mazara, rotonda Via Selinunte, Via Caduti di Nassirya, SS 115 dir verso Selinunte, zona Lottizzazione Saporito, zona Legno Dolce, rotonda Via Campobello, Via Seggio prossimità Torrente Racamino.

