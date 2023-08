Lo sportello automatico della sede centrale delle Poste Italiane a Campobello sarebbe stato temporaneamente o definitivamente spento. Lo denuncia il segretario provinciale del sindacato Confsal comunicazioni Lorenzo Mondo in una lettera inviata ai vertici di Poste. «È chiaro che tale anomalia, soprattutto in questo periodo estivo e con concentrazione alta di turisti in quella zona, crea enormi frizioni in ufficio, ormai i colleghi sportellisti fanno da parafulmine alle continue lamentele della clientela», spiega Mondo nella sua lettera. Da giorni l’Atm della sede centrale delle Poste di Campobello è spento. L’unico in paese attivo è quello della succursale in via Vittorio Emanuele II ma, per ragioni di sicurezza, pare abbia un plafon inferiore, non riuscendo a soddisfare tutti gli utenti. «La gestione degli Atm e dei relativi guasti sembrerebbe cosa diffusa in provincia – denuncia ancora Mondo – come già successo a Calatafimi-Segesta». Lorenzo Mondo chiede, dunque, a Poste Italiane un intervento risolutivo del problema.