All’artista castelvetranese Sade Mangiaracina è stato consegnato il “Premio Tyndaris 2026”, nell’ambito del Tindari festival che si è svolto nel teatro antico della città. Il Premio è stato assegnato perché Sade Mangiaracina è stata uno degli ideatori di “A nome loro”, la manifestazione musicale organizzata a pochi giorni dall’arresto del boss latitante Matteo Messina Denaro. «È un onore grande per me ricevere questo premio che voglio condividere con tutti i ragazzi dell’associazione “A Nome Loro” e i nostri collaboratori, che in questi quattro anni hanno lavorato alacremente per far sì che il ricordo delle vittime di mafia, attraverso l’arte e la musica sia sempre memoria attiva e che sia un piccolo segno di sostegno a tutti coloro che lottano tutti i giorni contro le mafie». Insieme a Sade Mangiaracina sono stati premiati: Lunetta Savino, Grazia di Michele, Claudia Proto, Giuseppe Ettore, Salvatore Cannavò, Beniamino Joppolo, Giuseppe Indaimo, Ferruccio De Bortoli.