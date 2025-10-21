All’inizio della seduta di oggi l’Ars ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazara del Vallo morta nei giorni scorsi a 56 anni a causa di un tumore, dopo avere atteso otto mesi l’esito di un esame istologico dall’Asp di Trapani. Durante il minuto di silenzio l’aula ha anche ricordato Marianna Bello, la donna di 38 anni morta durante l’alluvione avvenuta a Favara lo scorso 1 ottobre, il cui corpo è stato ritrovato 19 giorni dopo. Dopo il minuto di silenzio l’aula ha iniziato l’esame di interrogazioni e interpellanze della rubrica Attività produttive, alla presenza dell’assessore Edy Tamajo.