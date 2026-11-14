Nella circolare del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi inviata a prefetti e questori è ben chiaro un principio: il mail-bombing non è un attacco hacker e, soprattutto, non ogni minaccia ricevuta deve tradursi automaticamente nell’evacuazione di una scuola o nell’interruzione di un servizio. A qualche giorno dalle due e-mail ricevute da migliaia di istituti scolastici in Italia che, in fretta e fuori, sono stati fatti evacuare su decisione dei dirigenti scolastici, arriva il chiarimento da parte del Ministro, per gestire in maniera coordinata gli allarmi seriali che negli ultimi giorni hanno interessato diversi istituti scolastici. Le disposizioni puntano a evitare che comunicazioni minatorie ripetute possano diventare uno strumento per bloccare scuole, uffici, infrastrutture e servizi essenziali. Episodi che, anche quando non rappresentano un pericolo effettivo, provocano evacuazioni, interruzioni delle attività, disagi alla popolazione e un notevole impiego di personale delle forze di polizia e degli organismi di soccorso.

Secondo le nuove linee guida, le minacce seriali, caratterizzate da messaggi identici, provenienti dalla stessa fonte e indirizzati a più destinatari, sono da considerare generalmente inattendibili. La valutazione cambia, invece, in presenza di elementi concreti: oggetti sospetti, anomalie collegate alla segnalazione, precedenti episodi, ulteriori comunicazioni o specifici fattori di rischio relativi all’obiettivo interessato. In questi casi il questore potrà disporre verifiche e controlli senza compromettere, se non strettamente necessario, la continuità dei servizi. L’eventuale evacuazione sarà proposta al prefetto soltanto quando le circostanze lo renderanno indispensabile. Un ruolo importante sarà svolto anche dal Centro situazioni del Dipartimento di pubblica sicurezza, chiamato a condividere informazioni ed elementi utili per valutare l’attendibilità delle minacce. Le indicazioni richiamano inoltre alla necessità di evitare la diffusione incontrollata di notizie sugli allarmi. Le comunicazioni dovranno essere verificate, tempestive e coordinate, mantenendo criteri di chiarezza, equilibrio e cautela, così da non alimentare preoccupazioni ingiustificate.

Le misure non riguardano soltanto gli istituti scolastici, ma si estendono a tutti i settori considerati essenziali. Particolare attenzione è riservata alla sanità, dove sono state indicate procedure per rafforzare la sicurezza delle strutture e garantire la continuità delle attività assistenziali anche in caso di indisponibilità dei sistemi informatici. A innalzare i livelli di sicurezza è stato anche il settore dei trasporti.