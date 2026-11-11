La mail firmata “Mikhail Andropov”, con pericolose minacce è stata inviata oggi a diverse testate giornalistiche. Bonifiche ed evacuazioni hanno interessato decine di istituti di ogni ordine e grado in tutto il territorio nazionale. Anche a Castelvetrano come in altri comuni della provincia sono state fatte evacuare decide di istituti scolastici. “No all’allarmismo perché è evidente dal contenuto della email che il rischio concreto è pressoché inesistente, si tratta di un attacco informatico non di un rischio reale con tutta probabilità ma la strategia va pensata coinvolgendo i Servizi”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

“Faremo un incontro con gli altri ministri decideremo una strategia e poi ci atterremo a quella – ha aggiunto – Ma Vorrei rassicurare: l’elevato numero di scuole coinvolte dimostra la scarsa attendibilità”.

A seguito delle segnalazioni di ordigni nelle scuole registrate questa mattina in diverse città italiane, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato alle 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che alla riunione parteciperanno i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).