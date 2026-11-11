Studenti in strada anche a Castelvetrano, stamattina, dove l’allarme bomba è giunto via email anche all’indirizzo di posta elettronica del Polo liceale. A raccontare cosa è successo è lo stesso preside Leonardo Mangiaracina: «Il testo dell’email mi è stato fatto recapitare dagli uffici amministrativi intorno alle 10,30 – spiega – e così abbiamo attivato le procedure di evacuazione dell’istituto. I ragazzi hanno lasciato tutti gli effetti personali nelle classi e sono stati accompagnati in luoghi sicuri fuori i plessi. Così ho avvisato le Forze dell’ordine». Gli studenti non sono più rientrati nelle classi e, per recuperare gli effetti personali (chiavi di mezzi, chiavi di casa) è stato anche lo stesso dirigente scolastico a recuperarli nelle classi. Plessi evacuati anche negli altri istituti cittadini, dove l’email è arrivata puntualmente all’indirizzo email della scuola. Dopo l’evacuazione all’interno dei plessi scolastici non sono più rientrati gli studenti.