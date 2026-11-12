In seguito ai falsi allarmi bomba, registrati anche stamane in diversi istituti siciliani, l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano ha convocato una riunione con il direttore generale dell’Usr Sicilia Filippo Serra e i dirigenti degli ambiti territoriali delle province dell’Isola. “Per il secondo giorno consecutivo – afferma l’assessore Turano – molti istituti nella nostra Regione hanno ricevuto una email che segnalava la presenza di un ordigno esplosivo a scuola.

Ho ritenuto doveroso ascoltare direttamente i Provveditori per avere un quadro completo della situazione in Sicilia. Oggi il numero di scuole evacuate risulta estremamente basso. Voglio rassicurare le famiglie, capisco l’apprensione dei genitori, ma non dobbiamo lasciarci prendere dal panico”.

“Il sistema scolastico regionale e nazionale – aggiunge Turano – è in grado di gestire eventi imprevisti ed imprevedibili, come quelli avvenuti in questi due giorni e fino ad ora dai controlli effettuati non sono emersi pericoli concreti. Ringrazio i dirigenti scolastici, gli insegnanti, le forze dell’ordine, le prefetture e tutto il personale per il lavoro che stanno svolgendo con responsabilità”. Al centro dell’incontro, che si è svolto in video collegamento, anche le nuove direttive del Ministero dell’Istruzione e del Merito diffuse nelle scorse ore.