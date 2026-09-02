I carabinieri hanno denunciato un uomo originario di Palermo e una donna di Mazara del Vallo sorpresi con un allaccio abusivo alla rete elettrica dell’abitazione dove vivevano a Mazara del Vallo. Così facendo il loro consumo quotidiano non veniva registrato dal contatore. All’uomo inoltre, sono stati contestati i reati di invasione di edifici in quanto risultato occupante senza titolo l’appartamento in questione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di gr. 32 di crack, 17 di cocaina, 9 di eroina, 4 di hashish, oltre a 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro unitamente alla somma di €. 620 in banconote di vario taglio, due telefoni cellulari ed un impianto di videosorveglianza completo, utilizzato per monitorare la pubblica via dall’interno dell’appartamento.