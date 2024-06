Educazione, cultura, turismo e creatività. Quegli gli elementi del progetto “QR code per il territorio” promosso dall’Istituto CAT di Campobello di Mazara coi fondi PNRR. Trenta ore svolte in orario extracurriculare, da marzo a maggio, durante le quali gli studenti, utilizzando metodologie innovative, hanno mappato alcuni siti culturali di Campobello di Mazara: chiesa madre, palazzo Accardi, torre dell’orologio. Il progetto ha lo scopo di far comprendere l’importanza e la valorizzazione del proprio territorio. «Il progetto è partito dall’individuazione dei principali monumenti, attraverso consultazione di libri, sopralluoghi con l’aiuto di esperti – spiegano il docente esperto Carlo Ingrassia e il tutor Vincenza Leggio – sono state redatte schede multimediali per ogni sito, redatti i testi da trasferire in file audio, per la cui realizzazione sono stati avviati degli audit (casting) gestiti dagli studenti. È stata, poi, costruita una pagina web in cui sono stati inseriti tutti i file audio in italiano, inglese e realizzati dei qr code che ora saranno sistemati su ogni sito culturale».