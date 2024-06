Dopo il successo delle prime quattro edizioni dell’iniziativa dell’Istituto denominata “Costituzionaliadi” al fine di dare rilievo alla ricorrenza del 2 Giugno- Festa della Repubblica e di conoscere la nostra Carta Costituzionale, l’Istituto ha organizzato dal 29 Maggio al 3 Giugno un concorso interno che consiste nella realizzazione di un quiz a premi su piattaforma Kahoot con domande basate sulla Carta Costituzionale differenziate per livello di classe: le 5^classi di Scuola Primaria studiano I principi fondamentali; le classi 1^ di Scuola Secondaria I grado approfondiscono la Parte prima – Diritti e doveri dei cittadini e le 2^ classi della Scuola Secondaria I grado la Parte seconda- Ordinamento della Repubblica.

Alla conclusione dell’a.s. dopo la fase di studio da parte degli alunni coinvolti con la guida dei loro insegnanti, il 29 Maggio nei singoli plessi si è svolta la fase semifinale per la Scuola Primaria nei plessi Lombardo Radice e Verga ed il 30 maggio nella Scuola Secondaria nei plessi Pappalardo e Medi.

Ogni classe era rappresentata da una squadra di 5 elementi, con la previsione di due sostituti in caso di assenza dei titolari della squadra.

Il 3 Giugno nell’Aula Magna del plesso Pappalardo è stata effettuata la finalissima del concorso che ha visto protagoniste le classi qualificatesi alla semifinale: 5^ sez. A del plesso Lombardo Radice vs. 5^ sez.A del plesso Verga, 1^sez. C del plesso Pappalardo vs. 1^ sez. F del plesso Medi e 2^ sez.C del plesso Pappalardo vs. 2^ G del plesso Medi. Hanno vinto la 5^ Edizione del concorso la classe 5^ sez. A del plesso Lombardo Radice, la classe 1^sez. C del plesso Pappalardo e la classe 2^ sez. C del plesso Pappalardo. A tutti gli attestati di partecipazione ed ai vincitori quello di 1^ classificato ed un omaggio con il tricolore.

La Dirigente, Prof.ssa Maria Rosa Barone, durante la cerimonia di premiazione, oltre a ringraziare la Commissione interna che ha preparato i quesiti del concorso, Prof.ssa Francesca Savaglio, Prof. Salvatore Ippolito, Prof.ssa Rita Giambalvo, e tutti i Docenti che hanno preparato le squadre che si sono avvicendate, si è soffermata sull’importanza che l’Istituto riserva alla conoscenza della Costituzione, come prodromo per un consapevole e forte senso di appartenenza alla nostra nazione, che non sempre negli alunni è radicata; ed ha aggiunto che i “nostri allievi all’età di 12 anni conoscano con sicura competenza un testo così importante non è da considerare poco rilevante, e soprattutto perché il concorso è al 5^ anno di realizzazione”. Dalla Conoscenza quindi deriva la Libertà, la Tolleranza, la Solidarietà, l’Eguaglianza, la Legalità, valori che l’I.C. Lombardo Radice -Pappalardo promuove nella sua Azione quotidiana, grazie a Docenti che hanno a cuore il benessere e la crescita, come cittadini attivi, dei propri studenti.

AUTORE. Redazione