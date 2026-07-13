Quattro locali sequestrati e sanzioni per 14 mila euro. È questo il bilancio dell’attività svolta dai militari del Nas (nucleo anti sofisticazione) dei carabinieri in provincia di Trapani. I militari hanno potuto accertare che in uno dei quattro locali sequestrati venivano depositati alimenti conservati insieme a rifiuti e oli esausti, in condizioni incompatibili con le norme igienico-sanitarie. In un altro locale è stata invece accertata la realizzazione di una cucina in uno spazio originariamente destinato a servizio igienico. Nel corso dei controlli sono stati inoltre sequestrati oltre un quintale di alimenti di diversa tipologia, giudicati non idonei al consumo e immediatamente avviati a distruzione. I controlli sono stati effettuati col supporto dei carabinieri della Compagnia di Trapani e i tecnici del dipartimento di prevenzione dell’Asp Trapani. Durante i controlli è stato accertato l’ampliamento abusivo di alcune attività commerciali, alcune delle quali esercitavano irregolarmente la somministrazione di alimenti e bevande in luogo della sola attività di caffetteria, mentre altre disponevano di depositi o cisterne privi delle necessarie autorizzazioni o risultavano completamente sprovviste del titolo autorizzativo per l’occupazione del suolo pubblico.