Enzo Alfano si ricandida e lo farà col M5S al quale è rimasto fedele per 5 anni. Il sindaco uscente di Castelvetrano sarà della partita alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. E domani, per sostenerlo, ha chiamato attorno a sé deputati e senatori pentastellati che saranno a Castelvetrano per l’assemblea provinciale del partito. Alfano ha convocato per le ore 17 una conferenza stampa al Comune. Qualche malpensante ha ipotizzato che il sindaco presentasse la ricandidatura a palazzo Pignatelli, definendola come “inopportuna” visto che la tematica è quella elettorale. E, invece, Alfano ha tenuto a puntualizzare che si tratta della presentazione della relazione di fine mandato: «Illustreremo ciò che abbiamo fatto in questi anni, dando voce a ciò che è scritto nella relazione».

Non è escluso che alla presentazione della relazione di fine mandato ci siano anche Nuccio Di Paola (vice presidente Ars), l’onorevole Cristina Ciminissi e la collega Ida Carmina. A pranzo saranno ospiti di Alfano a Castelvetrano, dopo saranno col sindaco al Comune e poi, tutti insieme, andranno nei locali dell’Area 14 per la riunione provinciale del partito, durante la quale si discuterà anche delle prossime elezioni comunali a Castelvetrano. L’aria da competizione elettorale si sente già…

AUTORE. Redazione