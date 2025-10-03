Alberto Firenze il nuovo direttore generale dell’Asp di Palermo secondo quanto filtra dalla riunione della giunta regionale, riunita dal presidente della Regione Renato Schifani. Al dipartimento pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Sanità confermato il dirigente Salvatore Iacolino.

Dal mese di luglio dello scorso anno, il medico castelvetranese, è direttore sanitario del Policlinico di Palermo dopo essere stato alla direzione della UOC Controllo di gestione, e responsabile ad interim dell’UOS Ufficio Medico Competente dell’Azienda ospedaliera universitaria. Negli anni scorsi, Firenze è stato Commissario per l’emergenza Covid a Messina e successivamente, nella stessa città dello Stretto, Commissario Straordinario dell’Azienda ospedaliera Papardo.