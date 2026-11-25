In occasione della ricorrenza della festa dell’albero, il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Castelvetranoha rinnovato anche quest’anno il tradizionale appuntamento con l’iniziativa “Alberi per il futuro”. L’evento si è svolto presso l’Istituto Comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano, trasformandosi in una giornata di festa, sensibilizzazione ambientale e partecipazione attiva. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sinergia con la scuola. Il Gruppo Territoriale esprime un sentito ringraziamento alla Dirigente scolastica, prof.ssa Stallone, e alla prof.ssa Calderone per la grande disponibilità e la sensibilità dimostrata verso i temi climatici, una sfida che impone una riflessione costante e interventi concreti per la tutela del territorio e dei cittadini, in cui gli alberi rappresentano un presidio naturale indispensabile.

Durante la mattinata, i veri protagonisti sono stati gli alunni. Guidati dalla dirigente e dagli insegnanti attraverso lavori tematici preparatori, i bambini hanno partecipato con grande entusiasmo alla messa a dimora di due alberi di mandarini, donati dal Gruppo all’Istituto. Tra gioco e divertimento, i piccoli studenti si sono cimentati in prima persona con le zappe e hanno poi innaffiato le nuove piante, dimostrando quanto le giovanissime generazioni siano ricettive e attente alla salvaguardia e alla salubrità della natura.

A margine dell’evento, il Gruppo Territoriale M5S di Castelvetrano desidera ringraziare tutti gli iscritti e i referenti che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: Rosi Libertini, Angela Mandina, Bartolomeo Attolini e Domenico Maiuri. Un ringraziamento speciale va infine a Luca Triolo, intervenuto in qualità di referente progetti del Movimento per la Valle del Belìce e assessore del Comune di Partanna.