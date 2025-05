È stata presentata la 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese. All’incontro con la stampa hanno partecipato il sindaco Giacomo Tranchida, l’assessore alla cultura Rosalia d’Alí, il consigliere delegato dell’Ente, Natale Pietrafitta e il direttore artistico Walter Roccaro. Dal 5 giugno al 30 dicembre 2025 la stagione animerà i principali spazi culturali della città di Trapani come il Teatro Giuseppe Di Stefano, il Complesso San Domenico e il suo Chiostro, il Teatro Tonino Pardo. Tema della stagione è “VeRBi di integrazione, umanità e coraggio” che racchiude i nomi dei tre grandi compositori protagonisti della stagione operistica principale: Verdi, Rossini e Bizet, simbolicamente uniti per dare voce ai valori fondamentali che ispirano il cartellone. «Questa stagione rappresenta un ambizioso progetto culturale che va oltre la semplice proposta artistica – ha detto Roccaro – ogni Opera, concerto o balletto è stato selezionato con l’intento di creare un percorso coerente che inviti il pubblico a riflettere sui grandi temi dell’umanità contemporanea: dalle minoranze etniche all’emancipazione femminile, dalle nuove forme di marginalità alla ricerca del dialogo tra culture diverse. Siamo particolarmente orgogliosi del progetto di supporto in scrittura Braille per non vedenti e ipovedenti, in collaborazione con il dottorato di ricerca Artistic Research on Musical Heritage istituito presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani».

«Con oltre 30 appuntamenti, la stagione 2025 conferma il Luglio Musicale Trapanese come polo culturale di riferimento non solo per il territorio trapanese, ma per l’intera Sicilia occidentale. La presenza di artisti del calibro di Simone Cristicchi, che con la sua sensibilità artistica è capace di toccare temi sociali profondi, rappresenta un valore aggiunto alla proposta musicale di quest’anno. L’inaugurazione della nuova sede del Luglio Musicale Trapanese è un ulteriore passo verso il potenziamento delle nostre attività e un segno tangibile della crescita dell’Ente», ha detto Pietrafitta.

Un cartellone ricchissimo che prevede 7 opere liriche, 2 produzioni di danza, 12 concerti e 8 eventi extra, appuntamenti che spaziano dalla tradizione operistica alle nuove forme di espressione artistica contemporanea. Dal 12 maggio si svolgerà anche il XX concorso lirico internazionale “Giuseppe Di Stefano”, che si concluderà il 15 maggio con il concerto di gala dei vincitori nella sala grande del Complesso San Domenico. Al termine della presentazione la governance del Luglio Musicale Trapanese ha inaugurato la nuova sede dell’Ente, sita in Via Passo Castel di Terra, n. 1 a Trapani (alle spalle del Municipio) che rappresenterà un importante punto di riferimento per le attività culturali e organizzative dell’istituzione.

AUTORE. Redazione