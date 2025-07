Chi ricorda più il valore di un gettone telefonico? Ci si poteva comprare un ghiacciolo, di quelli che si sciolgono in bocca e lasciano la lingua color fragola. Nostalgia canaglia? Amarcord? «Direi piuttosto il valore delle cose, che oggi diventano bei ricordi di un’Italia che non perdeva di vista i cittadini. Dietro quel famoso dischetto rigato ci sono tante cose, a partire da uno Stato che garantiva il valore nominale del gettone. Ma non pensiate che il mio spettacolo sia fatto di dibattiti e comizi: siamo a teatro, ci divertiremo sulla scia dei ricordi anni ‘80», dice Gianluca Paragone. Sabato 12 luglio, ore 21, al parco archeologico di Selinunte Paragone assicura tranquillità ed emozioni all’italiana, sulla scia di una sicurezza con lo spettacolo “Moderno sarà lei”, monologo «scritto da una persona in carne ed ossa, non dall’intelligenza artificiale». Lo spettacolo è inserito nella rassegna “Agorà” del parco.

Quali ricordi in “Moderno sarà lei?”. «Gustando solo il sugo non si apprezza anche la pasta – ride Paragone – ogni ingrediente porta a qualcosa di più grande, e la ricetta è fatta di un tutto composito. È vero comunque che mi sto divertendo un sacco a incontrare la gente, a recuperare i ricordi, a parlare dei pregi delle cose di casa nostra contro le trappole della modernità: dove ci stanno portando e come vorranno farci vivere, tra società sotto controllo e cibi sintetici, tra umanoidi e intelligenze artificiali al posto delle persone». Biglietto: 5 euro, su www.coopculture.it e al botteghino del parco.

Gianluigi Paragone apre la rassegna Agorà, promossa dall’Assemblea Regionale Siciliana e organizzato da “Nova Civitas”. Il 17 luglio tocca al giornalista e vicedirettore de Il Giornale Nicola Porro, in dialogo con Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas, sull’evoluzione del mondo occidentale, partendo dalla antichità e arrivando ai giorni nostri; il 20 luglio approda anche a Selinunte “Camicette bianche”, l’applaudito musical sull’ emigrazione di Marco Savatteri. Poi due concerti: il 1 agosto per la voce profonda e passionale di Sarah Jane Morris “cucita” alla chitarra jazz di Tony Remy; e il 2 agosto, il menestrello della notte radiofonica italiana, Nick the Nightfly, voce storica di Radio Monte Carlo. Biglietti: 5 euro.

AUTORE. Redazione