Ci sono estati che passano e altre che si ricordano per sempre. NaturFest nasce proprio con questo desiderio: offrire ai bambini un’esperienza indimenticabile, fatta di gioco, scoperta, amicizia e libertà. Ma non è solo un campus estivo. È molto di più. NaturFest si svolgerà in un terreno confiscato alla mafia, oggi trasformato in un luogo vivo, accogliente, ricco di possibilità.

Ogni giorno sarà una nuova avventura. Ci saranno laboratori creativi, giochi all’aria aperta, esperienze sensoriali, momenti di ascolto e tanto spazio per l’immaginazione. Non un programma rigido, ma giornate ricche, varie, pensate per far sbocciare i talenti di ogni bambino, nel rispetto dei suoi tempi, dei suoi sogni e della sua unicità.

A promuovere e accompagnare questa esperienza ci saranno due realtà che da anni si dedicano con passione all’educazione e al sociale: la Cooperativa Talenti e l’Associazione Gioia di Vivere. Insieme hanno costruito un progetto dove ogni dettaglio è curato con amore, perché ogni bambino merita di trascorrere delle giornate belle, lontano dai telefoni e playstation, leggere, piene di significato.

Se vuoi offrire a tuo figlio un’estate diversa, piena di valori, natura e incontri autentici, NaturFest è il posto giusto. Per saperne di più, visita il sito: www.gioiadivivere.eu/naturfest. Oppure chiama il numero: 351 555 9606

AUTORE. Redazione