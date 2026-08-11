Sono stati consegnati oggi i lavori per la riqualificazione dell’intera Area Artigianale PIP di Castelvetrano, dando il via a un intervento destinato a migliorare infrastrutture, sicurezza, servizi e competitività della zona produttiva. I lavoro sono stati affidati alla GAM S.r.l. Alla consegna hanno partecipato il Sindaco avv. Giovanni Lentini, l’Assessore avv. Monia Rubino, il RUP arch. Pasquale Calamia, il Direttore dei lavori geom. Giuseppe Aggiato e il Direttore operativo geom. Santo Giovanni Sciacca. Il progetto è finanziato dall’Assessorato regionale delle Attività Produttive, nell’ambito del POC Sicilia 2014/2020 – Asse I – Azione POC_1_3_03, con la CNA quale partner dell’intervento.

Il programma prevede il ripristino e livellamento dei tratti stradali dissestati, il rifacimento del manto stradale, la sistemazione degli spartitraffico, interventi sulla pubblica illuminazione e sulla rete idrica. Sono inoltre previsti un impianto fotovoltaico, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e un sistema di videosorveglianza dei siti sensibili dell’Area PIP.

«Non stiamo semplicemente rifacendo delle strade – sottolinea il Sindaco Giovanni Lentini – ma stiamo investendo sul futuro produttivo di Castelvetrano. Vogliamo un’Area Artigianale più sicura, moderna, funzionale e attrattiva per le imprese.»

La riqualificazione punta infatti non soltanto a risolvere le criticità esistenti, ma anche a creare condizioni più favorevoli per nuovi investimenti, nuove attività produttive e occupazione.

«Un territorio che vuole crescere deve essere in grado di offrire alle imprese infrastrutture adeguate e servizi efficienti. Con questo intervento miglioriamo ciò che già esiste e introduciamo nuove tecnologie, con l’obiettivo di rendere l’Area PIP un luogo nel quale le imprese possano lavorare meglio e nuovi imprenditori possano scegliere di investire».

Il Sindaco ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici comunali e dai tecnici che hanno seguito l’iter dell’intervento, ringraziando il RUP, la Direzione dei lavori e tutti i soggetti coinvolti. Un ringraziamento è stato rivolto anche all’UREGA di Trapani per la tempestività della procedura di gara, all’Assessorato regionale delle Attività Produttive per il finanziamento e alla CNA per la collaborazione. «Quando le istituzioni lavorano insieme, le risorse possono diventare opere e le opere possono diventare opportunità. È quello che vogliamo fare a Castelvetrano: utilizzare ogni possibilità di finanziamento per migliorare il territorio e creare condizioni concrete di sviluppo.»