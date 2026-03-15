Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Strada Provinciale 30 Santa Ninfa – Buturro – Castelvetrano. Un intervento atteso da anni che finalmente, dopo un lungo iter amministrativo e burocratico che ha riguardato le nuove norme sul FSC 2021-2027, si concretizza con il via all’esecuzione dei lavori.

Il progetto esecutivo, aggiornato al caro materiali, è passato da 3,8 a 4,7 milioni di euro. Le risorse sono state aumentate grazie all’intervento del governo regionale. Questo traguardo è stato possibile grazie alla sinergia che in questi anni c’è stata tra l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Carlo Ferreri, e gli organi regionali e provinciali.

“Un sentito ringraziamento – scrive il primo cittadino – va al Presidente della Regione Renato Schifani, all’Assessore Regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, all’ On. Marco Falcone, al Presidente della Provincia Salvatore Quinci e, non per ultimo, all’On. Stefano Pellegrino che da sempre ha creduto in questo progetto e che in questi anni, nonostante il lungo e complesso iter amministrativo, ha sempre lavorato affinché si arrivasse a questo traguardo per il bene della comunità santaninfese. Un pensiero colmo di gratitudine e riconoscenza va all’Ing. Gaspare Giuseppe Motisi, Architetto e funzionario del Genio Civile di Trapani, prematuramente scomparso, che ha lavorato incessantemente fino agli ultimi giorni della sua vita a questo progetto”

“L’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura stradale, che permetterà di superare condizioni assai difficili – mi riferisco ai dissesti ed alle deformazioni subite dall’arteria viaria -, non rimanda soltanto alla sua messa in sicurezza ma si pone come contributo ad una viabilità che deve fare rete in un territorio ampio ed articolato come quello belicino” ha aggiunto il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci.