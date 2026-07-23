Tre giorni dedicati al vino, all’enogastronomia, alla musica e allo spettacolo per raccontare l’identità delle Terre Sicane attraverso le sue eccellenze. Da domani, venerdì 24, a domenica 26 luglio Contessa Entellina ospita l’ottava edizione del Terre Sicane Wine Fest, uno degli eventi di riferimento dell’estate siciliana per gli appassionati del vino e della valorizzazione del territorio.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 28 cantine provenienti dalle Terre Sicane, protagoniste di un percorso di degustazione che offrirà al pubblico un’ampia selezione di etichette rappresentative della ricchezza e della varietà del patrimonio vitivinicolo del territorio oltre che una selezione di vini della Strada del Prosecco e dei vini dei colli di Conegliano Valdobbiadene, con la quale si è stretto un gemellaggio in occasione di questa edizione.

“Il Terre Sicane Wine Fest è un appuntamento strategico – ha dichiarato il sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera – per valorizzare il nostro territorio, le produzioni vitivinicole e il patrimonio culturale e paesaggistico di Contessa Entellina. Un’occasione per raccontare la qualità delle nostre aziende e far conoscere a un pubblico sempre più ampio l’identità delle Terre Sicane.”

Con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento e consolidarne il ruolo tra gli appuntamenti di riferimento dedicati al vino siciliano, il Comune di Contessa Entellina ha avviato un progetto di sviluppo triennale, affidando l’organizzazione a Feedback, realtà con una consolidata esperienza nella progettazione e gestione di grandi eventi dedicati alla promozione del territorio e delle eccellenze enogastronomiche.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti – ha detto Marcello Orlando, CEO di Feedback – per accompagnare la crescita del Terre Sicane Wine Fest. Un percorso che punta a valorizzare sempre di più l’identità di un territorio straordinario, mettendo al centro il vino, la cultura e le eccellenze enogastronomiche delle Terre Sicane, con l’obiettivo di avviare un percorso di internazionalizzazione, capace di attrarre un pubblico, operatori e buyer sempre più qualificati anche dall’estero.”

Il festival prenderà il via domani, venerdì 24 luglio in Piazza Matrice con i saluti istituzionali. A seguire, il wine tasting alla cieca “Cinque calici, due territori: le Terre Sicane e il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg”, condotto da Federico Quaranta con il commento tecnico di Nino Aiello e la partecipazione speciale di Claudio Casisa che sarà poi protagonista, alle 21:30, di uno show. La serata si chiuderà con il concerto dei Nota Nova.

Il momento più atteso sarà sabato 25 luglio all’Abbazia Santa Maria del Bosco, uno dei luoghi più suggestivi dell’entroterra siciliano, che farà da cornice alla serata clou del festival. In questa antica abbazia benedettina del 1300 il pubblico potrà degustare circa 100 etichette delle cantine partecipanti, scoprire le proposte dell’area food e vivere un’esperienza immersiva tra vino, arte e spettacolo.

Il carnet degustazioni, che prevede 5 assaggi a scelta tra oltre 100 etichette di 30 cantine partecipanti, costa 28 euro – con in omaggio il kit ufficiale con calice e sacca porta calice – e si acquista on line a questo link.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera in Abbazia saranno le installazioni di projection mapping firmate dal phygital artist, Dario Denso Andriolo, insieme allo spettacolo musicale di JJ Daddy e al dj set di Lilian D’Anna.

Domenica 26 luglio il festival si concluderà con una giornata dedicata ai protagonisti del territorio. Alle 18.30 spazio a “I produttori delle Terre Sicane si raccontano”, un wine tasting che offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino le storie, le esperienze e le produzioni delle aziende vitivinicole partecipanti. A seguire si svolgerà la premiazione dell’VIII Concorso Enologico Terre Sicane Wine Fest, accompagnata dalla degustazione dei vini vincitori. In giuria il sommelier Luigi Salvo (presidente), i giornalisti Salvo Ognibene, Maria Antonietta Pioppo, Irene Marcianò e Domenico Vecchio, i sommelier Giancarlo Lo Presti e Giuseppina Falletta, e Mario Candore dell’Esa. Gran finale alle 22.00 con lo spettacolo musicale degli Skruscio, che chiuderà l’ottava edizione della manifestazione con un momento di festa aperto a cittadini e visitatori.

La rassegna è organizzata dal Comune di Contessa Entellina in collaborazione con Feedback e con il supporto di: Città Metropolitana di Palermo, Strada del vino Terre Sicane, Proloco di Contessa, Strada del Prosecco e dei vini dei colli di Conegliano Valdobbiadene, Iter Vitis, Associazione Città del Vino, Urban Vineyard Association, Gal Valle del Belice, Sicilia Smart club. Official car Omoda Jaecoo – R STAR Palermo.