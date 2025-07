In una notte d’estate in cui nulla è ciò che sembra, il Venus Club apre le sue porte al mistero e alla seduzione. Un evento ispirato alla confusa pellicola Eyes Wide Shut, opera di Kubrick che fa dello sguardo la sua quintessenza, addentrandosi in una realtà conflittuale dove convivono concretezza e immaginazione tra maschere veneziane, giochi di sguardi e passioni segrete.

Un invito a spogliarsi solo dell’ovvio e lasciarsi travolgere da una notte fuori dal tempo, tra palme, musica di classe e un pubblico selezionato. Il dress code consigliato per l’evento prevede maschere in pizzo nero, colori accesi, sguardi che parlano più delle parole. Una serata all’insegna dell’eleganza e del mistero, ma anche trasgressione e libertà con la partecipazione delle ballerine “Time To Show” che vi guideranno in un viaggio visivo tra eleganza e provocazione.

La nuova stagione estiva del Venus Club a Marinella di Selinunte è stata inaugurata lo scorso 28 giugno. Diverso da ogni altra realtà del territorio, il Venus si conferma come punto di riferimento per un pubblico selezionato e maturo, che cerca non solo divertimento, ma anche eleganza, qualità e atmosfera. Il club si presenta come un grande salotto sotto le stelle, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza esclusiva.

Main Zone: DI STEFANO • SALVO • NASTASI VOICE FALCAO

DUNE GARDEN: CDP • LEONE • GUEST DANJA UOSH

PREZZI D’INGRESSO

* Pista – 10€ con consumazione (entro le 00:30)

* DUNE GARDEN – 15€ con consumazione

Privè Experience – 25€ a persona (ogni 8 persone una bottiglia super premium: Belvedere, Grey Goose, Gin Mare o Gin Dune)

