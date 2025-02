In occasione della Giornata mondiale dei legumi la Condotta Slow Food Castelvetrano e agro-selinuntino ha organizzato presso l’istituto alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano un incontro formativo sui legumi, iniziativa in rete promossa da Slow Food Italia. Sono intervenuti Giuseppe Caruso, coordinatore delle attività “fuori-aula”, Mimmo Di Bella, presidente della Condotta, Claudia Iacona, biologa-nutrizionista che ha relazionato sulle proprietà nutrizionali dei legumi e sui benefici dati dal loro consumo in termini di salute umana ed ambientale. Durante l’incontro sono state presentate alcune ricette con le diverse tipologie di legumi, con la partecipazione dei proprietari del punto vendita “Tesori della terra”. Tra i legumi è stato presentato anche il “vellutina di Castelvetrano”, fagiolo di colore rosso tendente al viola dalle dimensioni un po’ più piccole del normale ma altrettanto nutriente e dall’alta digeribilità, la cui produzione si è residuata a meno 100 kg. Le pietanze sono state preparate da Peppe Leone e Ita Galfano, coadiuvati da Rosa Centonze e Mariella Filardo. Prossimo incontro in programma ad aprile prossimo.