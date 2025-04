Una giornata di alta formazione, dialogo interculturale e scoperta enogastronomica ha animato l’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Titone”, che questa ieri mattina ha ospitato una prestigiosa masterclass internazionale dal titolo: “La cucina dei Pirenei e l’abbinamento cibo-vino: un viaggio geografico, storico e sociale”, presso il laboratorio didattico “Floriana D’Alessandro” della sede centrale.

L’evento si è inserito all’interno delle attività di internazionalizzazione e cooperazione educativa promosse dall’Istituto, che in questi giorni ha accolto una delegazione di docenti del Liceo Enogastronomico “Arrouza” di Lourdes (Francia), in visita ufficiale a Castelvetrano per una settimana di scambi professionali e culturali.

A partecipare attivamente alla masterclass anche un gruppo di studenti tedeschi della scuola partner di Hildesheim (Germania), in rappresentanza di un progetto europeo più ampio che vede il “V. Titone” protagonista nella costruzione di una rete formativa internazionale fondata sui valori di ospitalità, integrazione e apprendimento condiviso.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni delle classi quarte degli indirizzi Cucina, Sala/Bar e Accoglienza, che hanno potuto approfondire:

le peculiarità gastronomiche della tradizione pirenaica, tra cui spicca l’iconico piatto dell’ anatra confit ,

, una panoramica sulle principali regioni vinicole della Francia – Bordeaux, Borgogna, Valle del Rodano –

– l’evoluzione storica e sociale dell’abbinamento cibo-vino, inteso come espressione identitaria dei popoli.

La lezione si è distinta per l’approccio multidisciplinare e per l’atmosfera di scambio autentico, in cui la didattica è diventata esperienza viva e coinvolgente.

“Questa masterclass è la dimostrazione concreta di quanto la formazione possa essere arricchita dall’incontro tra culture e prospettive diverse” – hanno dichiarato i referenti del progetto proff. Zarzana e Zito, sottolineando il ruolo centrale del “V. Titone” nella promozione di un’educazione aperta, moderna e profondamente connessa con il contesto europeo.

L’iniziativa rappresenta non solo un esempio di eccellenza educativa, ma anche un’occasione preziosa per rafforzare legami professionali e umani tra studenti, docenti e istituzioni scolastiche di Paesi diversi, nel segno del gusto, della conoscenza e del rispetto reciproco.

AUTORE. Miriam