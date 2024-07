Il Momentum Resort di Marinella di Selinunte ospiterà una mostra imperdibile dell’artista visivo Andrea Marchese. “Secondo luogo” – questo il titolo della mostra organizzata in collaborazione con l’Associazione Selinunte Cunta e Canta e la Rete Museale e Naturale Belicina – sarà visibile al pubblico dal 9 luglio all’8 agosto, tutti i giorni, dalle 10:00 alle 21:00.

Il vernissage della mostra, che vede la curatela di Giuseppe Maiorana con Pensiero Contemporaneo, si terrà il 9 luglio alle 18:30 e offrirà un’occasione unica per incontrare l’artista e immergersi nelle sue opere.

Nato a Caltanissetta nel 1984, Marchese ha costruito un percorso artistico che si snoda tra diverse città europee, tra cui Ferrara, Parigi, Toulouse, Roma e Palermo, dove ha approfondito le forme e le tecniche dello spettacolo. Attualmente vive tra la Sicilia e il resto d’Europa e lavora come fotografo per la Peroni, per Samsung, Vogue e gira spot pubblicitari per Ferrari, Intesa San Paolo e Gi Group Bnl. Nel 2016 ha preso parte alla Biennale di Architettura di Venezia esponendo le sue fotografie.

L’opera di Marchese è caratterizzata da un approccio che fonde video e fotografia, creando un universo intimo in cui i confini logici sfumano, lasciando spazio a una visione poetica delle forme. Malinconia, immaginario, non-sense, ironia e una costante ricerca estetica sono gli elementi fondamentali del suo lavoro. Attraverso il sentimento dell’assurdo e del contraddittorio, l’artista costruisce narrazioni visive che coinvolgono e sorprendono lo spettatore.

La mostra promette di essere un’esperienza coinvolgente, capace di trasportare i visitatori in un viaggio emozionale tra malinconia e poesia. Non perdete l’opportunità di scoprire l’universo artistico di Andrea Marchese, dove l’assurdo e il poetico si incontrano in un dialogo continuo e affascinante.

