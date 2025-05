Il 24 maggio 2025 l’Agorà Restaurant del Momentum Resort di Selinunte ospiterà un’esclusiva cena con degustazione in collaborazione con le Tenute Orestiadi di Gibellina. Questo evento offrirà un’esperienza enogastronomica raffinata, dove la cucina siciliana si unirà ai prestigiosi vini delle Tenute Orestiadi, creando un viaggio nei sapori della Sicilia Lasciati conquistare da un’esperienza sensoriale unica: una serata dedicata alla scoperta dei vini di Tenute Orestiadi, cantina simbolo del territorio trapanese, abbinati a un menù degustazione esclusivo creato dallo Chef Pietro La Rosa del Momentum Resort.

Antipasto: Calamaro ripieno profumato all’alloro e vellutata di pomodoro – abbinamento Metodo classico Orestiadi

Primo: Busiata al gambero viola profumata agli agrumi – abbinamento Grillo Nissim

Secondo: Trancio di cernia con patata alla barbabietola e zucchine sauté – abbinamento Paxmentis bianco

Dessert: Mousse alla nocciola con ciliegia e crumble alla vaniglia – abbinamento Pacenzia

Questa cena rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nei sapori unici della Sicilia, dove l’eccellenza dei prodotti locali incontra l’arte della vinificazione. Ogni portata sarà abbinata a un vino scelto appositamente per esaltarne le caratteristiche, offrendo agli ospiti un vero e proprio viaggio multisensoriale. Il Momentum Resort di Selinunte invita tutti gli amanti della buona cucina e del vino a partecipare a questa serata speciale, per vivere un’esperienza indimenticabile tra gusto, tradizione e convivialità. La cena avrà inizio per le ore 20:30 con un costo di 50 euro a persona, comprensivo di acqua, vino e caffè. Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattare il Momentum Resort di Selinunte al numero 0924 941046 oppure inviare una mail a info@momentumresort.com

Vivi l’armonia tra gusto, vino e paesaggio.

Momentum Resort & Tenute Orestiadi: un brindisi alla Sicilia autentica.

AUTORE. Redazione