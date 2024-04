La comunità della Valle del Belice si prepara ad accogliere un evento di rilevanza significativa per il territorio. Il prossimo 23 aprile, presso il Cinema Marconi, si svolgerà l’incontro dal titolo “Enti Locali al Servizio del Cittadino”, con la partecipazione dell’Assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica, Onorevole Andrea Messina.

Durante l’incontro, interverranno come relatori l’Avvocato Giovanni Lentini sul tema “Rapporto dell’apparato amministrativo con imprese e cittadini” e l’Avvocato Vito Bonanno, Segretario Comunale, che affronterà il tema “L’amministrazione condivisa per territori generativi: una opportunità per nuove politiche del welfare locale”.

L’evento si focalizzerà sul rapporto tra il Comune e i cittadini, offrendo contributi significativi per stimolare la discussione e il confronto. In particolare, il Dott. Vito Bonanno, Segretario del Comune di Alcamo, porterà un importante contributo riguardante il coinvolgimento delle associazioni nella governance della città.

L’incontro è aperto a tutte le istituzioni del territorio e alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo e una maggiore partecipazione nei processi decisionali della comunità.

AUTORE. Redazione