Domani – mercoledì 4 giugno – ore 10, presso la casa circondariale di Castelvetrano si presenta il libro “Ti bacio quando torno: storia di Santina” di Cataldo Lo Iacono e Salvatore Lombardo. L’opera è nata dopo due anni di attente ricerche e indagini sul drammatico femminicidio di Santina Cannella originaria di Marianopoli, avvenuto l’8 marzo 1954 a Caltanissetta. Affrontare il tema del femminicidio in un istituto penitenziario come quello di Castelvetrano, in cui sono ristretti autori di reati di violenza di genere, rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sull’estrema forma di violenza contro le donne, il femminicidio, e per promuovere un’esperienza di autocoscienza collettiva.

Santina Cannella venne uccisa ad appena 16 anni in strada dallo spasimante perché si ostinava a difendere il suo diritto di studiare e di scegliere di amare, anziché corrispondere ai suoi desideri sentimentali. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Archetipa”, in collaborazione col direttore dell’Ulepe di Trapani. Tra i presenti anche il giudice Marcello Saladino (attuale facente funzioni di presidente del Tribunale di Marsala), il questore Giuseppe Felice Peritore e il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella.

AUTORE. Redazione