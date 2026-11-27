Domenica 6 dicembre a Castelvetrano torna l’appuntamento con “Agroarcheo trekking 4.0 – sulle tracce degli antichi: oltre le mura, nel cuore di Selinunte”, iniziativa del Circolo Crimiso di Legambiente di Castelvetrano e della Pro-Loco Selinunte di Castelvetrano per unire sport, cultura, turismo e sostenibilità. L’appuntamento è alle ore 9 all’ingresso della biglietteria del Parco archeologico di Selinunte. Il percorso, pensato come esperienza di trekking inclusivo, si sviluppa su circa 7,5 km con difficoltà medio-bassa e una durata stimata di 3 ore e 30 minuti. L’itinerario toccherà diverse tappe tra archeologia e paesaggio rurale: Tempio E e Tempio G, Baglio Florio e Casa Agoglitta, Porta Nord e Porta Nord dell’Acropoli, Tempio C e Battistero bizantino. R ientro alla biglietteria. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro il 4 dicembre: 3286139993 (Giovanni), 3934379189 (Michele).