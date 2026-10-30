È stata pubblicata la graduatoria definitiva del bando “SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, regime in esenzione”. Si tratta di una misura che s’inserisce nell’ambito del Piano strategico Pac 2023- 2027 e che punta alla creazione di nuovi agriturismi, alla realizzazione di attività educative e didattiche e di iniziative di agricoltura sociale. La dotazione del bando ammonta complessivamente a 40 milioni di euro.

«Sblocchiamo una misura che il settore attende da anni – dice l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino – perché consente alle imprese di diversificare l’offerta e le fonti di reddito. Un modo per dare nuova linfa alle aree interne dell’Isola, stimolando lo sviluppo delle realtà già esistenti e favorendo la nascita di nuove».

La graduatoria è stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana ed è consultabile a questo link: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/piano-strategico-pac-2023-2027-4