Supporto per l’agricoltura siciliana, ossia un supplemento di carburante per le lavorazioni agricole necessarie per il contenimento dell’evapotraspirazione dell’acqua e la revisione delle quote fisse del Consorzio per il 2025. È quello che chiede la Consulta dell’agricoltura mentre la crisi idrica si fa sentire. La Consulta ha inviato una lettera urgente al Presidente della Regione e all’assessore regionale all’agricoltura. Per la Consulta la revisione delle quote fisse del Consorzio è necessaria, «in modo tale che gli agricoltori possano pagare solo il consumo effettivo di acqua o, viceversa, che si preveda una riduzione delle quote fisse», scrive Enza Viola che coordina la Consulta.

Il supplemento di carburante richiesto «è necessario per il contenimento dell’evapotraspirazione dell’acqua – scrivono nella lettera – visto il perdurare delle alte temperature, nella fase fenologica dell’accrescimento dei frutti, la carenza di acqua può compromettere la produzione di qualità delle nostre olive da mensa chiediamo con urgenza l’inizio della campagna irrigua dei Consorzi Ag3 e Tp1».

AUTORE. Redazione