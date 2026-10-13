Il dipartimento regionale dell’agricoltura ha pubblicato il bando da 4,5 milioni di euro destinato alle aziende agricole colpite dalle eccezionali piogge della primavera 2023. I ristori riguardano le colture di mandorlo, nocciolo e pistacchio, duramente danneggiate dagli eventi meteorologici avversi. L’iniziativa punta a sostenere gli agricoltori siciliani che, tra maggio e giugno di tre anni fa, hanno subìto ingenti perdite di produzione e significative riduzioni del reddito a causa delle precipitazioni eccezionali. Gli indennizzi saranno calcolati in base all’entità dei danni accertati e prevedono tre fasce di contributo: 99,31 euro per ettaro per danni compresi tra il 30% e il 50%; 165,50 euro per ettaro per danni superiori al 50% e fino al 70%; 248,27 euro per ettaro per danni superiori al 70%. Il contributo massimo riconoscibile a ciascun beneficiario è fissato a 25 mila euro. Le domande saranno gestite attraverso una procedura automatizzata da Agea.