Arriva la calda stagione, gli agricoltori hanno esigenza di irrigare i campi e, puntualmente, nascono le proteste. Martedì 8 luglio – alle ore 7,30 – è previsto un sit-in di protesta davanti la sede del Consorzio di bonifica Ag3 di contrada Seggio a Castelvetrano. I motivi della protesta sono sempre legati alla rete colabrodo e alla scarsa quantità di acqua che viene concessa per irrigare. «Chiediamo risposte chiare e urgenti in merito allo stato dei lavori di contrada Zangara – spiegano gli organizzatori – e poi le prospettive di irrigazione per questa stagione e, non per ultimo, gli aiuti regionali per la siccità che ha colpito duramente il settore».

AUTORE. Redazione