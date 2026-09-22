Niente festa dell’agricoltura in segno di solidarietà nei confronti degli agricoltori. È la scelta che ha fatto l’Amministrazione comunale di Santa Ninfa che ieri ha ufficialmente annunciato il no all’organizzazione della festa. «Gli agricoltori stanno attraversando una grave crisi – ha detto il sindaco Carlo Ferreri – non ci sono le condizioni affinchè possa esserci una partecipazione festosa». Dunque, l’Amministrazione vuole stare a fianco agli agricoltori coi quali si è incontrata, insieme al direttivo Cia Sicilia Occidentale. «Nei prossimi giorni convocheremo un tavolo di confronto e di ascolto con tutti gli agricoltori e gli operatori del settore al fine di redigere un documento condiviso da inoltrare alla Regione e al governo nazionale per chiedere interventi concreti a sostegno dell’agricoltura settore vitale della nostra economia», ha concluso il sindaco.

AUTORE. Redazione