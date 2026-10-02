Quello che immaginano e si auspicano è un «futuro per le campagne». Un futuro roseo che sia sostenibile, dal punto di vista economico e climatico. È questo quello che è emerso durante il tavolo tecnico promosso dal Comune di Santa Ninfa. Un confronto molto più ampio sul presente e, soprattutto, sul futuro dell’agricoltura siciliana. Tra i presenti anche i rappresentanti istituzionali di Santa Ninfa, Partanna, Campobello di Mazara, Petrosino, Gibellina, Marsala e Trapani. E poi i rappresentanti delle organizzazioni agricole, tra cui la CIA e Confagricoltura. Quello che è emerso sono le difficoltà vissute dagli agricoltori: dal caro carburante, agli aumenti dei prezzi dei concimi e la difficoltà nell’irrigare visto la difficile erogazione dell’acqua assicurata dai Consorzi di bonifica. Dall’incontro sono emerse anche alcune domande: come, ad esempio, il sostegno che le politiche europee possano dare all’agricoltura italiana.

Al termine dell’incontro è stato sottoscritto un documento da inviare al Ministro dell’agricoltura, al presidente della Regione e all’assessore regionale, con un appello urgente e straordinario per sostenere il comparto agricolo. Nel documento si chiedono ristori diretti e moratoria dei debiti.