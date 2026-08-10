Quattro arresti, di cui due in flagranza e tre denunce in stato di libertà. È il bilancio di un’operazione dei carabinieri di Castelvetrano dopo due violente risse che si sono verificate a Marinella di Selinunte. I sette migranti sono accusati di violazione di domicilio, porto di armi oggetti atti ad offendere, lesioni aggravate, porto abusivo di armi e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Nella prima rissa un cittadino egiziano di 20 anni è stato aggredito da un gruppo di cittadini tunisini che si erano introdotti nella sua abitazione con coltelli e oggetti contundenti. In quella circostanza la vittima si sarebbe difesa utilizzando una bottiglia di vetro ferendo uno degli aggressori. I militari dell’Arma, in quell’occasione, hanno bloccato due dei presunti aggressori, due cittadini tunisini di 20 e 23 anni. Altri tre tunisini, che hanno partecipato alla rissa, sono stati denunciati.