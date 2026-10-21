Una parte del porto nuovo di Mazara del Vallo è interdetta alla navigazione a causa dell’affondamento del motopesca “Esmeralda Prima” di 17 metri di lunghezza. L’imbarcazione che era in disarmo e ormeggiata alla banchina, è calata a picco toccando il fondo del bacino. La zona interessata è quella all’angolo fra la banchina denominata “Calata San Vito” e la banchina “Ammiraglio Francese”. La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha emesso un’ordinanza che ne vieta la navigazione in acqua e il transito sulla banchina, tranne i mezzi autorizzati al recupero del natante e a predisporre le attività antinquinamento.