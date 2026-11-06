Assolti. È la decisione del giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Marsala Chiara Vicini nei confronti di alcuni imputati che erano rimasti coinvolti nel procedimento relativo agli affidamenti di lavori e servizi del Comune di Mazara del Vallo. Il giudice ha assolto 6 persone «perché il fatto non sussiste»: Matteo Asaro, difeso dall’avvocato Giuseppe Accardo, Carmelo Benigno, difeso dall’avvocato Massimiliano Di Giorgi, Santino Seidita, Giuseppe Chiaramonte, Mario D’Agati, Nunzio Pavone e Vito Bonanno, difesi dall’avvocato Walter Marino e Pantaleo Giovanni difeso dall’avvocato Angelo Brancato. La stessa procura della Repubblica aveva chiesto l’assoluzione. Nel corso del processo è emerso come gli imputati, che ottenevano legittimamente i lavori, applicavano un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato e venivano pagati solamente molti anni dopo. Dunque nessun danno veniva arrecato al Comune.