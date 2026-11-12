Il mondo dell’adolescenza, i suoi bisogni e le nuove sfide educative, familiari e sociali. È il tema sul quale si discuterà sabato 21 novembre – inizio ore 17 – al teatro Selinus di Castelvetrano per il convegno sul tema “Prendere in carico i bisogni in adolescenza: una progettualità di territorio”, organizzato dal Comune, Kiwanis club, in collaborazione con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana. Il convegno si nell’ambito delle proposte della rete di garanzia regionale, all’interno del percorso “In viaggio alla riscoperta dell’infanzia e dell’adolescenza”. Interverranno: il sindaco Giovanni Lentini, l’assessore Rosalia Ventimiglia, il presidente del Kiwanis club Doriana Licata, il responsabile dei Servizi sociali Marcello Caradonna, Giovanna Perricone (competenza genitoriale e del cambiamento di prospettiva nella lettura dei bisogni adolescenziali), Daniela Ancona (adolescenti connessi, le emozioni e il gruppo come spazio di pensiero e trasformazione nel contesto della Neuropsichiatria infantile), Concetta Polizzi (malattie rare e della transizione adolescenziale, con particolare attenzione alla relazione tra genitori e figli e al rapporto tra bisogni speciali e normalità).