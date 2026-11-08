Al convegno di Palazzo dei Normanni il confronto tra famiglie, sanità e scuola. AIFA APS chiede di superare la frammentazione degli interventi e garantire continuità nell’assistenza dall’infanzia all’età adulta. Una legge regionale e linee guida chiare per dare risposte agli studenti con ADHD e alle loro famiglie. È la richiesta rilanciata da Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, durante il convegno “ADHD in Sicilia: un ponte tra sanità, scuola e lavoro. Verso una presa in carico globale e continuativa della persona”, svoltosi il 7 novembre nella Sala Rossa di Palazzo dei Normanni, a Palermo.

L’incontro, organizzato da AIFA APS, Associazione Italiana Famiglie ADHD, ha riunito famiglie, medici, rappresentanti del mondo scolastico, universitario e istituzionale. Al centro dei lavori, la continuità dell’assistenza alle persone con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività e il percorso verso un PDTA regionale, attraverso il quale coordinare diagnosi, cura e presa in carico.

«Da questo convegno sull’ADHD nasce la richiesta forte di dotare la nostra regione di una legge e di linee guida chiare ed efficaci per aiutare gli studenti e le famiglie», ha dichiarato Chinnici. La deputata ha annunciato l’intenzione di portare avanti proposte concrete insieme alle istituzioni sanitarie e scolastiche e alle associazioni promotrici.

A delineare le dimensioni del tema sono le elaborazioni presentate da AIFA APS: in Sicilia si stimano circa 115 mila persone con ADHD, di cui circa 38.300 minori tra i 6 e i 17 anni e 76.700 adulti tra i 18 e i 67 anni.

Si tratta di casi attesi, non di un conteggio delle diagnosi accertate. L’associazione ha ottenuto la stima applicando ai dati ISTAT sulla popolazione al 1° gennaio 2026 i valori di prevalenza dell’ADHD in età evolutiva e adulta riportati nel manuale diagnostico DSM-5-TR del 2022.

Durante il confronto è stata sottolineata la necessità di superare la frammentazione degli interventi, collegando le risposte offerte nei diversi ambiti della vita: dall’assistenza sanitaria al percorso scolastico, fino all’inclusione lavorativa.

Loredana Lo Nero, referente di AIFA APS per la Sicilia, ha richiamato le difficoltà legate al mancato riconoscimento del disturbo e l’esigenza di strumenti educativi adeguati. Nel suo intervento ha fatto riferimento al ricorso alle misure previste per i disturbi specifici dell’apprendimento, evidenziando come, secondo l’associazione, queste non siano sufficienti a rispondere alle necessità delle persone con ADHD: «Non può bastare un piano didattico basato su un disturbo che non è ADHD».

Il convegno si è svolto con il patrocinio dell’ARS e dell’Università degli Studi di Palermo, insieme a società scientifiche, associazioni e realtà impegnate nell’assistenza e nell’educazione.

«Questo convegno rappresenta un passaggio fondamentale per costruire risposte concrete e garantire il diritto al riconoscimento, alla presa in carico terapeutica, all’istruzione e all’inclusione sociale e lavorativa delle persone con ADHD», ha concluso Chinnici. Una richiesta che punta a tradurre il confronto tra istituzioni e famiglie in un percorso regionale coordinato e continuativo.