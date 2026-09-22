Il direttore responsabile della nostra testata, Max Firreri, è fra i tre giornalisti siciliani ai quali verrà assegnato il premio 2026 “Giornalismo siciliano: l’addetto stampa dell’anno”, promosso dal GUS (Gruppo uffici stampa Sicilia), gruppo di specializzazione dell’Associazione siciliana della Stampa, con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. A Firreri verrà assegnato il premio per la Pubblica Amministrazione, visto i suoi trascorsi di addetto stampa dei Comuni di Campobello di Mazara e di Gibellina, dell’Ato Tp2 “Belice Ambiente Spa”, dell’ente pubblico Aci Trapani, del Gal “Valle del Belìce”. Altro premio verrà consegnato a Cinzia Zerbini (addetta stampa di Coldiretti) per le imprese, organizzazioni private e no profit, e a Nunzio Currenti come giornalista Gus con la targa intitolata alla memoria di Massimo Bellomo Ugdulena.

I riconoscimenti sono stati assegnati a seguito dell’esame delle candidature pervenute da parte della giuria composta, per il GUS, dal presidente regionale Orazio Vecchio, dalla vicepresidente Marina Mancini e dalla tesoriera Agata Di Giorgio; per l’Ordine dei giornalisti di Sicilia dal presidente Concetto Mannisi; e per Assostampa dal componente della giunta esecutiva Francesco Di Parenti. La cerimonia di consegna dei premi si terrà sabato 26 settembre 2026, a Bagheria, nell’ambito della manifestazione “Data Polis, festival della cittadinanza digitale connessi al futuro”. L’evento vedrà la presenza del presidente del GUS Sicilia, Orazio Vecchio, e della presidente di Assostampa Siciliana, Tiziana Tavella. La premiazione si inserisce all’interno dell’evento formativo per giornalisti dal titolo “Non è il clima d’opinione. Dati, fakenews e data journalism”, in programma dalle 10 alle 13.